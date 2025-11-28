Giriş / Abone Ol
Kayseri'de Şehir Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uyguladığı belirtilen O.B. (57) ile T.E. (59), "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 28.11.2025 15:27
Kaynak: AA
Kayseri'de sağlıkta şiddet: Doktoru darp eden 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de görevi başındaki doktora şiddet uyguladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Yenişehir Şehit Nuri Yazanel Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Kayseri Şehir Hastanesi'nde görevli doktora şiddet uygulandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen O.B. (57) ile T.E'yi (59) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.B. (57) ile T.E, "görevi başındaki doktora karşı kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

O.B. (57) ile T.E. cezaevine teslim edildi.

