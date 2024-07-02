Kayseri'de saldırganları kamyonla saldırı noktalarına taşıyan kişinin suç kaydı kabarık çıktı

Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara ait dükkanlara ve araçlara zarar veren saldırganları kamyonla mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahsın suç kaydında ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ de var, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ da.

Güncel 02.07.2024 20:49 Giriş: 02.07.2024 20:49

Güncelleme: 02.07.2024 20:55 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA