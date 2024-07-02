Kayseri'de saldırganları kamyonla saldırı noktalarına taşıyan kişinin suç kaydı kabarık çıktı
Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara ait dükkanlara ve araçlara zarar veren saldırganları kamyonla mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahsın suç kaydında ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ de var, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’ da.
Kayseri’de Suriyeli sığınmacılara ait dükkanlara ve araçlara zarar veren saldırganları kamyonla mahalle aralarına taşıyan şahıs yakalandı. Şahsın 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; sığınmacıların dükkanlarına, araçlarına ve ikametlerine zarar vermek isteyen şahısları mahalle aralarına kamyonla taşıyan Z.Y.'nin (19) aracı tespit edildi.
Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda Z.Y. yakalanarak hakkında işlem başlatıldı.
PEK ÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI
Ekipler tarafından yakalanan Z.Y.’nin ‘Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma’, ‘Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması’, ‘Kasten Yaralama’, ‘Tehdit-Hakaret’ ve ‘Reşit Olmayanla Cinsel İlişki’ suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi.