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Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 11:09
  • Giriş: 05.05.2024 11:09
  • Güncelleme: 05.05.2024 11:09
Kaynak: AA
Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı

Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

R.Ş. yönetimindeki 38 P 1039 plakalı minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki 38 BM 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile minibüsteki 7, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

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