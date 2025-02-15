Kayseri'de seyir halindeki otomobilde yangın

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde seyir halindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda yaralanan olmazken, yangın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Develi ilçesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 38 D 2626 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın yakınında bulunan akaryakıt istasyonu görevlileri tarafından yangın tüpü ile söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi. Yangın anı bir vatandaş tarafından çekilen cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin alev alev yandığı görüldü. (DHA)

Haber-Kamera KAYSERİ, (DHA)