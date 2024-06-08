Kayseri'de şiddetli rüzgar ve sağanak: Çatılar uçtu, yollar göle döndü

Kayseri'de öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, bazı evlerin çatıları uçtu, araçlar yollarda biriken suda ilerlemekte güçlük çekti.

Güncel 08.06.2024 20:58 Giriş: 08.06.2024 20:58

Güncelleme: 08.06.2024 21:02 Kaynak: DHA

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DHA