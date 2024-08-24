Kayseri'de şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan: Mahsur kalanlar var!

Kayseri’nin Bünyan ilçesi Güllüce mahallesinde şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelan meydana geldi.

Bölgede mahsur kalan yurttaşların olduğu iddia ediliyor.

Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

KIRŞEHİR'DE SELE KAPILAN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kırşehir'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Uzun Ali köyünde sel meydana geldi. Köyde çobanlık yaptığı öğrenilen Mustafa Akar sele kapılarak gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Arama çalışmalarının ardından Akar, kaybolduğu yere 4 kilometre mesafede bulundu.

Sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akar, kurtarılamadı. Akar'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Selin yaşandığı köyde ekipler hasar tespit çalışmasına başladı.