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Kayseri'de silah ticaretine 1 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 07.10.2024 23:28
  • Giriş: 07.10.2024 23:28
  • Güncelleme: 07.10.2024 23:28
Kaynak: DHA
Kayseri'de silah ticaretine 1 gözaltı

Kayseri'de, silah ticareti yaptığı belirlenen S.Ö. (25), adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.Ö.'nün silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 13 adet fişek, 14 adet kovan ve 5 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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