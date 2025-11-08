Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada M.A.Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu saçmaların isabet ettiği O.D. hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana geldi. M.A.Y. ile O.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine M.A.Y pompalı tüfekle O.D.'ye ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği O.D. ağır yaralandı.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı O.D., ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

O.D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ekipler, M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.