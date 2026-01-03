Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri Kocasinan'da alacak verecek meselesinden silahlı kavga çıktı. Bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.

Güncel
  • 03.01.2026 20:56
  • Giriş: 03.01.2026 20:56
  • Güncelleme: 03.01.2026 20:58
Kaynak: AA
Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

BirGün'e Abone Ol