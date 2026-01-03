Kayseri'de silahlı kavga: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kayseri Kocasinan'da alacak verecek meselesinden silahlı kavga çıktı. Bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yemliha Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan A.Ç. ile S.B. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.Ç, S.B. ile yanında bulunan M.B'ye silahla ateş etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde S.B'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelinin karakoldaki işlemleri devam ediyor.