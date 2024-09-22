Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi'nde R.A ve A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, tabancayla ateş ettiği A.E. ile yanında bulunan İ.M'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.