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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2024 12:40
  • Giriş: 22.09.2024 12:40
  • Güncelleme: 22.09.2024 12:40
Kaynak: AA
Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak'ta R.A ve A.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.A, tabancayla ateş ettiği A.E. ile yanında bulunan İ.M'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan A.E, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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