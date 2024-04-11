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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 11.04.2024 16:08
  • Giriş: 11.04.2024 16:08
  • Güncelleme: 11.04.2024 16:08
Kaynak: AA
Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Melikgazi ilçesi Hulusi Akar Bulvarı'nda M.R.K. ile A.B. ve O.P. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.R.K, tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

M.R.K. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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