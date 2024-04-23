Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.

Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak'ta karşılaşan ve aralarında husumet bulunan İ.A. ve V.B. (19) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda İ.A, V.B'yi tabancayla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan V.B, ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.