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Kayseri'de soba faciası: 2 kardeş yaşamını yitirdi

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen iki kardeş yaşamını yitirdi. Zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise devam ediyor.

Güncel
  • 30.12.2024 15:41
  • Giriş: 30.12.2024 15:41
  • Güncelleme: 30.12.2024 15:43
Kaynak: AA
Kayseri'de soba faciası: 2 kardeş yaşamını yitirdi
Fotoğraf: İHA

Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 11 ve 14 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan ​​​​​​​Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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