Kayseri'de soba faciası: 2 kardeş yaşamını yitirdi

Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 11 ve 14 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

ANNE VE İKİ ÇOCUĞUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan ​​​​​​​Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

İki kardeşin cenazeleri Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.