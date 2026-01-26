Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 26.01.2026 10:12
  • Giriş: 26.01.2026 10:12
  • Güncelleme: 26.01.2026 10:13
Kaynak: AA
Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Fotoğraf: AA

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Gülük Mahallesi'nde bir evde yaşayan 4 kişide sobadan sızan gaz nedeniyle baş ve karın ağrısı ile kusma şikayetleri görüldü.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişi, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol