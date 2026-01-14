Kayseri'de soğuk hava etkili oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte iki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

Mimar Sinan Parkı'nda süs havuzları kısmen buz tutarken, güvercinler kar altında kalan toprakta yiyecek aradı.

Gevher Nesibe Şifahanesi ve Mimar Sinan Parkı'ndaki ağaçlar da karın ardından beyaza büründü.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünün buz ve don uyarısı yaptığı ilde, hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.