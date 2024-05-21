Kayseri'de sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kayseri'de, ailesi ile gittiği tarlada sulama kanalına düşen 6 yaşındaki N.Ö, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sulama kanalına düşen 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Esenköy Mahallesi'nde ailesiyle tarlaya giden N.Ö, dengesini kaybederek sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibi, kanaldan çıkarılan çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.