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Kayseri'de sulama sistemi inşaatında toprak altında kalan işçi öldü

Ajans Haberleri
  • 13.03.2024 17:40
  • Giriş: 13.03.2024 17:40
  • Güncelleme: 13.03.2024 17:40
Kaynak: AA
Kayseri'de sulama sistemi inşaatında toprak altında kalan işçi öldü

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yapımı devam eden kapalı sulama sistemi inşaatında, toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ovaçiftliği Mahallesi yakınlarındaki kapalı sulama sistemi inşaatında toprak kayması meydana geldi. İşçilerden F.A, toprak altında kaldı.

Olay yerinde yaşamını yitiren F.A'nın cesedi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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