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Kayseri'de sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de OSB'de bulunan bir sünger fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Güncel
  • 02.09.2024 12:51
  • Giriş: 02.09.2024 12:51
  • Güncelleme: 02.09.2024 15:00
Kaynak: AA
Kayseri'de sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Fotoğraf: AA

Kayseri'de bir sünger fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11. Cadde'de bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çalışanlar tahliye edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Hasar gören fabrikada ekipler soğutma çalışması da yaptı.

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