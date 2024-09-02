Kayseri'de sünger fabrikasında yangın

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 11'inci Cadde’deki sünger fabrikasında, saat 12.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Büyüyen alevler fabrikanın büyük bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.