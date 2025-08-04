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Kayseri'de şüpheli kadın ölümü

Kayseri’nin Talas ilçesinde yaşadığı binanın 8’inci katından 'düşen' N.G. isimi kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadın
  • 04.08.2025 08:15
  • Giriş: 04.08.2025 08:15
  • Güncelleme: 04.08.2025 09:13
Kaynak: İHA
Kayseri'de şüpheli kadın ölümü

Kayseri’de yaşadığı binanın 8’inci katından 'düşen' kadının ölümü şüpheli bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Şehit Ali Örnek Sokak üzerinde yaşanan olayda, N.G. (24) adlı kadın 13 katlı binanın 8’inci kattaki ikametinin penceresinden 'düştü'.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.G’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından N.G’nin evinde inceleme yapıldı. Ardından, 1 çocuk annesi olduğu öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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