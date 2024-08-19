Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de şüpheli paket paniği

Kayseri'de unutulan paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.

Güncel
  • 19.08.2024 22:44
  • Giriş: 19.08.2024 22:44
  • Güncelleme: 19.08.2024 22:46
Kaynak: iHA
Kayseri'de şüpheli paket paniği
FOTOĞRAF: İHA

Kayseri'de unutulan paket paniğe neden oldu. Fünye ile patlatılan paket boş çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kızılırmak Caddesi üzerinde Kayseri Park AVM'nin yakınlarında boş bir paket gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, ekipler caddeyi çift yönlü olarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Özel elbiselerini giyen bomba imha ekipleri, paket üzerinde inceleme yaptı. Fünye ile patlatılan paket boş çıkarken, cadde yeniden trafiğe açıldı.

BirGün'e Abone Ol