Kayseri'de taksi ile minibüs çarpıştı: 16 kişi yaralandı
Kayseri'de sürülerinin ismi henüz bilinmeyen taksi ve minibüs seyir halindeyken Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada yaralanan 16 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Kayseri'de taksi ile minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 16 kişi tedavi altına alındı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen taksi ile yolcu minibüsü, Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 16 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.