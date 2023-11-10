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Kayseri'de takside uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2023 17:00
  • Giriş: 10.11.2023 17:00
  • Güncelleme: 10.11.2023 17:01
Kaynak: DHA
Kayseri'de takside uyuşturucu ticaretine 3 gözaltı

Kayseri’de, polisin şüphe üzerine durdurduğu takside, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 yolcu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmada, Melikgazi ilçesi Küçük Mustafa Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda durumundan şüphelendiği taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada 53 gram sentetik uyuşturucu ve 6 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.K., V.G. ve M.Ş. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

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