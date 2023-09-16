Kayseri'de tartıştığı teknikeri öldüren polis tutuklandı
Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis memuru tutuklandı.
Kaynak: AA
Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri beylik tabancasıyla öldüren polis memuru tutuklandı.
Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı tekniker S.S'yi önceki gün beylik tabancasıyla ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru Ş.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen Ş.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.