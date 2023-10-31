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Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı

Ajans Haberleri
  • 31.10.2023 15:47
  • Giriş: 31.10.2023 15:47
  • Güncelleme: 31.10.2023 15:47
Kaynak: DHA
Kayseri'de tefecilere operasyon: 7 gözaltı

Kayseri'de, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen 7 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'tefecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 

Eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda çok belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

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