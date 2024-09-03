Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kayseri'de telefon hırsızlığı kamerada

KAYSERİ'de bir iş yerinden telefon çalan A.E.Ç. (19), polis tarafından yakalandı. Şüphelinin telefonu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 03.09.2024 23:36
  • Giriş: 03.09.2024 23:36
  • Güncelleme: 03.09.2024 23:36
Kaynak: DHA
Kayseri'de telefon hırsızlığı kamerada

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerasını inceleyen ekipler şüphelinin A.E.Ç. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. 5 suç kaydı olduğu öğrenilen A.E.Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, A.E.Ç.'nin tezgaha uzanarak telefonu aldığı görüldü.

BirGün'e Abone Ol