Kayseri'de TIR, otomobil ve otobüs çarpıştı: 8 yaralı

KAYSERİ'de TIR, otomobil ve halk otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 38 ADZ 159 plakalı TIR, E.Ö yönetimindeki 38 AED 760 plakalı halk otobüsü ve D.D. yönetimindeki 38 AKL 502 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sırasında savrulan otomobil, tramvay yoluna girdi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden E.Ö. ve D.D. ile otobüste bulunan 6 kişi, çevre hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)