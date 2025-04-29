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Kayseri'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 29.04.2025 14:41
  • Giriş: 29.04.2025 14:41
  • Güncelleme: 29.04.2025 14:41
Kaynak: AA
Kayseri'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

M.S.Ş. yönetimindeki 38 ZF 026 plakalı otomobil, Germir Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda S.A. idaresindeki 71 KC 328 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü M.S.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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