Kayseri'de toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 işçi kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu yaralandı.

Altınoluk Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bir inşaatın kanalizasyon çalışması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kısa bir çalışmanın ardından yaklaşık 5 metrelik çukurdan M.G'yi çıkardı.

Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan M.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.