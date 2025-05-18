Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 3 sürücüye 13 bin 420 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan "bazılarına kırmızı hiç yanmaz", "Hulusi Akar Bulvarı'nda araç ters yönden ilerliyor" ve "güvenli taşımacılık" konulu paylaşımlarla ilgili çalışma başlattı.

Kırmızı ışık ihlali yapan aracı tespit eden ekipler, sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 2 bin 167 lira cezai işlem uyguladı.

Ekipler, ters yönde ilerleyen ve eşyayı güvenli taşımayan 2 araç sürücüsüne ise toplam 11 bin 253 lira ceza kesti.