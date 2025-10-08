Kayseri'de trafiği tehlikeye düşüren 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza kesildi
Kaynak: AA
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 6 sürücüye 64 bin 673 lira ceza uygulandı.
Çeşitli ihbarları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nda drift yapan 6 aracı tespit etti.
Sürücülere Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 64 bin 673 lira ceza kesildi.
Öte yandan araçlardan 1'i trafikten men edilirken, 2 sürücünün de ehliyetine el konuldu.