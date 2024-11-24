Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Yeşilova Mahallesi yakınlarında T.K'nin kullandığı 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobilde bulunan ve elti oldukları öğrenilen F.A. ve B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan sürücüler ile O.A, A.Ş. ve bebek A.A. ise hastaneye sevk edildi.