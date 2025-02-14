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Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.02.2025 22:48
  • Giriş: 14.02.2025 22:48
  • Güncelleme: 14.02.2025 22:48
Kaynak: AA
Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de trafik kazasında yaralanan 2'si polis 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis memuru M.A'nın kullandığı 38 AAC 185 plakalı otomobil ile Suriye uyruklu F.A. idaresindeki 38 MA 7351 plakalı kamyonet, Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda çarpıştı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile polis memuru M.E. ve kamyonetteki Suriyeli A.E. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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