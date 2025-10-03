Giriş / Abone Ol
Kayseri'de trafikte "yol verme" kavgasında 2 kişi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 03.10.2025 16:59
  • Giriş: 03.10.2025 16:59
  • Güncelleme: 03.10.2025 16:59
Kaynak: AA
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde trafikte "yol verme" nedeniyle çıkan kavgaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "yol verme" nedeniyle çıkan kavganın görüntülerinin yayımlanmasının ardından çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, trafikte kadın motosiklet sürücüsü G.N.Ö'yü (24) darbeden M.D. (64) yakalandı.

Devam eden kavgada M.D'yi darbeden G.N.Ö'nün arkadaşı H.M. (23) de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

