Kayseri'de traktör ile yem karma makinesi arasına sıkışan çocuk öldü

Kayseri'nin Develi ilçesinde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki F.C. isimli çocuk, traktör ile yem karma makinesi arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yem karma makinesi ile traktör arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Sindelhöyük Mahallesi'nde babasına ait besi çiftliğinde hayvanlara yem hazırlayan 17 yaşındaki F.C, yem karma makinesini traktörden ayırdı.

F.C, bu sırada kendiliğinden hareket eden traktör ile yem karma makinesi arasında sıkıştı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan F.C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cansız bedeni, Develi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.