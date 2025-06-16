Kayseri'de traktör uçuruma yuvarlandı: 2'si ağır 8 yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde traktörün uçuruma yuvarlandığı kazada 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yahyalı ilçesi Kapuzbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Divrik Dağı'ndaki yaylaya seyir halinde olan Hasan İbili idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan aynı aileden Kerim P., Cennet P., Fadime P., Barış P., Emine P. ve Rahime P. ile Ali K. yaralandı. İhbar sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, yaralıları Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan 2 yaralı, ambulans helikopter ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber: Hacı Baba LALE/YAHYALI (Kayseri), (DHA)