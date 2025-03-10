Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tünel inşaatında kaya düşmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.

Yapımı devam eden Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Hattı'nda bulunan Kocasinan ilçesi Himmetdede mevkisindeki tünel inşaatında kaya parçaları düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmada 1 işçi yaralı kurtarılırken, 1 işçinin ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sırasında 5 işçinin de kaçarak kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Bölgeye giderek yetkililerden bilgi alan Vali Gökmen Çiçek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tünel içerisinde 7 işçinin çalıştığı vardiya esnasında kaya parçalarının düştüğünü söyledi.

5 işçinin kaya parçalarının düştüğünü fark ederek kaçtığını belirten Çiçek, şunları kaydetti:

"Maalesef 1 vatandaşımız kafasına kaya parçası çarpması sonucunda vefat ediyor, diğer arkadaşımız da yaralanıyor. Kendisi şu an hastaneye intikal etti. Bir göçük değil, kaya düşmesi. Çok şükür, 5 kardeşimiz yara almıyor. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı yönünde bilgi aldım. İçeride ekskavatör var, çalışmayı durdurduğu sırada olay oluyor. Durumu araştırıyoruz. Başımız sağ olsun."