Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesi merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik kent merkezi ile belirlenen bazı ilçelerdeki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, 6 av tüfeği, 1 tabanca, mühimmat ve 13 adet cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları Tomarza Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.