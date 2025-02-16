Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları yol kontrolünde şüpheli aracı durdurarak M.K. (34) ve H.E. (37) üzerinde arama yaptı.

Aramada, 340 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.