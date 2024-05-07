Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda belirlenen 38 kişiye yönelik 33 adrese operasyon düzenlendi.

Şüphelilerden 30’u yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 gram metamfetamin, 210 gram esrar, 1 gram bonzai, 29 kök Hint keneviri, 20 gram kenevir tohumu, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 26 tabanca, 17 tabanca üst kapağı, 31 şarjör, 2 av tüfeği, 50 fişek, 2 bıçak, 1 Kalaşnikof kasaturası ve 1 muşta ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülürken, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.