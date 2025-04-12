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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 12.04.2025 14:38
  • Giriş: 12.04.2025 14:38
  • Güncelleme: 12.04.2025 14:38
Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

Kayseri'de düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 6 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 70 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kalem tabanca ve 69 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.

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