Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
Kaynak: AA
Kayseri'de düzenlenen operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 6 silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Melikgazi ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 70 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kalem tabanca ve 69 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.E'nin (42) emniyetteki işlemleri sürüyor.