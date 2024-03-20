Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Kayseri'de polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 3 ay süren çalışmanın ardından 35 ekipteki 115 personelle 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 29 gram sentetik uyuşturucu, 79 sentetik hap, hassas terazi, 5 tüfek, 2 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 5 tabanca fişeği, çalıntı 4 bilgisayar, 6 tablet, 37 telefon, 2 oto teybi, 3 hoparlör ve 2 keman ile 14 bıçak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.