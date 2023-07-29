Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
Kaynak: AA
Kayseri'de narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 270 gram sentetik uyuşturucu, 25 gram esrar, 65 uyuşturucu içerikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 17 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.