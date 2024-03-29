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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2024 16:02
  • Giriş: 29.03.2024 16:02
  • Güncelleme: 29.03.2024 16:02
Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, aramada 142 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Operasyona ilişkin emniyetin paylaştığı görüntüde, şüphelilerden birinin kaldırım taşının altına gizlediği uyuşturucuya aldığı görülüyor.

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