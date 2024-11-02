Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda durdurdu.

Araçta ve 3 şüphelinin üzerindeki aramalarda 46 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan O.K, Ş.Ö. ve Ö.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.