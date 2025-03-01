Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1036 sentetik hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Esenyurt Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Adreste bulunan 3 şüphelinin üzerinde 1036 sentetik hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 200 lira ve 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K, Y.M.E. ve M.M'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.