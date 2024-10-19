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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 19.10.2024 10:21
  • Giriş: 19.10.2024 10:21
  • Güncelleme: 19.10.2024 10:21
Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.G.D (22), K.Y (19), F.D (20), H.K. (42) ve Y.Y. (44) gözaltına alındı, 10 parça halinde 88,1 gram sentetik uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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