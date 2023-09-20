Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Ajans Haberleri
  • 20.09.2023 16:47
  • Giriş: 20.09.2023 16:47
  • Güncelleme: 20.09.2023 16:47
Kaynak: AA
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 71 gram sentetik uyuşturucu, 86 gram eroin ve uyuşturucu içerikli 5178 hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlı, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol