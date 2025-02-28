Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 44 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen 'Şehit İbrahim Birol-1' operasyonunda 44 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 120 ekip ve 250 personelin katılımıyla 'Şehit İbrahim Birol-1' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 44 şüpheli, yakalandı. Belirlenen adreslerde aramalarda; 12 bin 800 sentetik uyuşturucu, 794 uyuşturucu hap, 308,97 gram uyuşturucu, 15 tabanca, pompalı tüfek, 713 fişek ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.